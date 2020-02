C’è Posta per Te: Alessio incontra il padre che lo abbandonò a 2 anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo la storia di Ernesto e Licia che hanno deciso di riprovarci dopo il tradimento di lui, C’è Posta per Te ha mostrato la storia di Alessio e suo padre Gaetano. Abbandonato da lui quando aveva soltanto due anni, ha deciso di rivolgersi al programma per rincontrarlo e chiedergli come sia possibile che un genitore faccia un figlio e non lo cerchi per sedici anni. C’è Posta per Te: Alessio e il padre Alessio ha soltanto 18 anni e ha visto Gaetano per l’ultima volta quando ne aveva due perché lui non l’ha più cercato. E’ dunque cresciuto con la mamma e con i nonni, che gli hanno fatto credere per anni che il papà lavorasse all’estero per fare in modo che non soffrisse. Dopo però si è accorto della verità e ha fatto un video su YouTube sperando che suo padre lo potesse vedere e cercare, cosa che però non è mai accaduta. Quando ha compiuto 18 anni ha ... notizie

