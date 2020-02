Assemblea di Italia Viva, Renzi: “Partito con Pd e M5S? Non ci stiamo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Intervenuto alla prima Assemblea nazionale di Italia Viva, Matteo Renzi ha fatto il punto sull’attuale governo Conte e sulle alleanze da mettere in campo alle prossime elezioni politiche, che si augura vengano indette alla scadenza naturale della legislatura nel 2023. Renzi all’Assemblea di Italia Viva L’ex premier ha innanzitutto chiarito di non avere intenzione di creare un partito insieme a Movimento Cinque Stelle, Liberi e Uguali e Partito Democratico. Così si è infatti rivolto a chi avrebbe in mente di farlo: “In bocca al lupo, buon lavoro e buona vita ma noi saremo dall’altra parte“. Questo perché secondo lui non sarebbe portatore di una visione di progressismo caposaldo invece della sua forza politica. Non ha però chiarito come intende presentarsi alla futura tornata né cosa ne pensi della legge elettorale proporzionale che, stando ai numeri e ai ... notizie

matteorenzi : PIL - 0.3%. La situazione è complicata e le vicende internazionali rischiano di peggiorare il quadro. Bisogna cambi… - matteorenzi : In diretta da Cinecittà, per la prima assemblea nazionale di Italia Viva #BuonGoverno - lucianonobili : Quello di oggi e di domani è un grande appuntamento per @ItaliaViva e per l’Italia. Abbiamo scelto, per la nostra A… -