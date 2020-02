Asia Argento: “#MeToo ha perso valore. Americani ipocriti” (Di sabato 1 febbraio 2020) Asia Argento prende le distanze dal movimento #MeToo Asia Argento non si sente più rappresentata da #MeToo. In un’intervista concessa al quotidiano Le Monde, in occasione del Festival du Film Fantastique di Gérardmer, la figlia del maestro del brivido, chiamata nella kermesse per rivestire il ruolo di presidentessa della giuria, ha discusso dei suoi nuovi progetti senza risparmiare critiche riguardo al movimento, che l’ha vista protagonista con lo scoppiare del caso Weinstein. Chiunque sa quanto Asia Argento si sia prodigata affinché venisse a galla il comportamento del celebre produttore americano, ben prima che le denunce prendessero piede e sfociassero oltre i limiti dello spettacolo. Tuttavia, come spiega lei stessa, l’iniziativa è finita fuori controllo, smarrendo i principi cardine iniziali. L’obiettivo consisteva nel denunciare gravi accuse di potere. Vena dilapidata Con il tempo ... kontrokultura

