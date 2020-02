Antonella Mosetti: una confessione mai fatta “Lo sono da tre anni” (Di sabato 1 febbraio 2020) Arriva una confessione inedita da Antonella Mosetti,la showgirl è single da più tre anni ed è felicissima! Splendida e sempre in forma perfetta, la bellissima showgirl Antonella Mosetti si è raccontata in un’intervista rilasciata a ‘Gossip.it’. La Mosetti ha parlato della sua vita privata, dei suoi amori passati e del suo presente. Ha rivelato anche un dettaglio di cui non aveva mai parlato prima. Di cosa si tratta? La bella e sensualissima Antonella è single da più di tre anni, ed è molto felice di esserlo! Una confessione inedita, quella della Mosetti, che spiazza tutti e che sembra quasi impossibile. La showgirl ha detto che non pretende di trovare l’uomo giusto, probabilmente lo aveva già trovato, però lo ha lasciato. Adesso sta bene da sola, è serena e non vuole che nulla sconvolga la sua quotidianità. La Mosetti parla del suo futuro lavorativo Nel corso dell’intervista la Mosetti ... kontrokultura

