SPAL, ufficiale l’arrivo di Zukanovic: il comunicato (Di venerdì 31 gennaio 2020) La SPAL ha ufficializzato l’arrivo di Ervin Zukanovic dal Al Ahli: ecco il comunicato del club ferrarese La SPAL ha ufficializzato l’arrivo di Ervin Zukanovic. Questo il comunicato del club ferrarese. «S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ervin Zukanovic. Il difensore bosniaco ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo per la stagione 2020/2021. Reduce dall’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, Zukanovic ritorna in serie A dopo aver vestito le maglie di ChievoVerona, Sampdoria, Roma, Atalanta e Genoa. Nel massimo campionato italiano ha totalizzato 129 presenze, con 5 reti segnate. In carriera ha inoltre collezionato 38 presenze con la nazionale della Bosnia-Erzegovina. Benvenuto Ervin!» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

