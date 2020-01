Previsioni Meteo, l’ondata fredda inizierà il 4 Febbraio ma durerà solo un paio di giorni: poi torna subito l’Anticiclone (Di venerdì 31 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Piuttosto variegata l’evoluzione del tempo per il corso dei primi 15 giorni di Febbraio. Precisiamo che, almeno relativamente alla prima decade, risultano piuttosto stravolti i tempi delle variazioni bariche visti fino a ieri, con riduzione della fase anticiclonica mite e anticipo di quella fredda. Si partirà con tempo umido e piuttosto mite nei primi giorni del mese, all’insegna di nubi basse diffuse e nebbie sulle pianure del Nord, sulle aree tirreniche, localmente anche appenniniche e dell’alto Adriatico. Nel primo giorno del mese saranno possibili anche piogge sparse, qualcuna più intensa tra il Levante Ligure e il Centro Nord Toscana, precipitazioni nel corso di domenica anche di buona intensità sulle Alpi nord-occidentali e di confine, irregolari e mediamente deboli sui settori tirrenici, scarsi fenomeni altrove. Per lunedì 3 e martedì 4, scarsi ... meteoweb.eu

