Kingdom Hearts: Dark Road è il nome ufficiale di Project Xehanort, il prossimo titolo mobile di Square Enix (Di venerdì 31 gennaio 2020) La settimana scorsa avevamo riportato la notizia di un nuovo progetto di Square Enix per dispositivi mobile con il nome in codice Project Xehanort. Ebbene oggi sappiamo con esattezza il nome ufficiale, ovvero Kingdom Hearts: Dark Road.Al momento, non sappiamo di che gioco si tratta e tutto sembra proprio avvolto nel mistero. L'account ufficiale del gioco ha pubblicato su Twitter una brevissima clip in cui viene mostrato solo il titolo ufficiale e nient'altro. Sappiamo che Kingdom Hearts: Dark Road sarà disponibile nella primavera di quest'anno sui dispositivi mobile iOS ed Android."Sembra che siano in arrivo molti altri annunci, quindi sveleremo il titolo con un po' di anticipo. Per favore, guardate il video allegato per scoprire il titolo ufficiale per Project Xehanort" si legge nel tweet. Attualmente le informazioni sono scarse, ma il gioco sarà free-to-play ed è probabile che al suo ... eurogamer

Eurogamer_it : #KingdomHeartsDarkRoad è il nome ufficiale del gioco mobile di #SquareEnix. - RedCapes_it : Kingdom Hearts – Rilasciato ufficialmente il titolo del prossimo gioco - killerduchessa : Ma sapete che da quando ho sentito questa frase, ogni volta che ho un momento di debolezza pensando a quanto mi sen… -