Irina Shayk, mamma single di Lea: «È difficile trovare un equilibrio» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Irina Shayk a New York con la madre e la figlia LeaIrina Shayk a New York con la madre e la figlia LeaIrina Shayk a New York con la madre e la figlia LeaIrina Shayk a New York con la madre e la figlia LeaArchiviate le passerelle dell’haute couture, Irina Shayk ha smesso la leggerezza della primavera-estate che verrà per tornare a look adatti all’inverno di New York, meglio se comodi, per tenere il passo della figlia Lea De Seine, 3 anni a fine febbraio. Le ultime foto che le ritraggono insieme arrivano da Manhattan, durante una passeggiata insieme ad Olga Shaykhislamova, madre della modella russa. In mezzo a loro, tutù rosa e piumino, la piccola Lea, che da quando Irina e Bradley Cooper si sono detti addio trascorre in egual misura tempo con entrambi i genitori, nonostante i gossip avessero ventilato una guerra per l’affidamento: la modella adora New York, ... vanityfair

