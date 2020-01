I cinque anni di Sergio Mattarella al Quirinale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quinto giro di boa per Sergio Mattarella. Il 31 gennaio del 2015 ci fu la sua elezione alla Presidenza della Repubblica. Un mandato cominciato in sordina, come molti altri suoi predecessori, ma che negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore protagonismo sui grandi temi della vita civile, sulle linee guida della tradizionale politica estera italiana e sul dialogo costante con il governo e soprattutto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Capo dello Stato si appresta ad affrontare gli ultimi due anni di presidenza con la speranza che l'Italia resti definitivamente fuori dalle agitate acque delle tempeste finanziarie e riesca finalmente a uscire dalle secche della crisi economica. Molti guardano a lui come punto di riferimento, altri già cominciano a pensare al dopo, all'appuntamento per l'elezione del suo successore, la cui ricerca comincerà in modo più concreto ... agi

