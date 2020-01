Guida Tv sabato 1 febbraio: Wonder, Lazaro Felice e C’è posta per Te (Di venerdì 31 gennaio 2020) Guida Tv sabato 1 febbraio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Wonder 1a Tv Free Rai 2 ore 21:05 FBI 2×09-101a Tv + Blue Bloods 9×02 1aTV (qui le anticipazioni) Rai 3 21:30 Lazzaro Felice 1a Tv Canale 5 ore 21:20 C’è posta per te (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Pari e dispari Italia 1 ore 21:15 Minions La7 ore 21:15 Suspect – Presunto Colpevole Tv8 ore 21:30 Un Natale con amore Nove ore 21:25 Clandestino – Spagna Serie Tv e Film in Tv sabato 1 febbraio Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 FBI 2×09-10 1a Tv + Blue Bloods 9×02 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 3×03-04 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 19×15-16 Giallo ore 21:10 Tatort: Scena del crimine – Un colpo finito male Rai Premium ore 21:20 La vita promessa Le Serie Tv sui Canali ... dituttounpop

