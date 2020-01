Grande Fratello Vip 2020, ottava puntata in diretta – Serena Enardu nuova concorrente (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pago - GF Vip 2020 Il Grande Fratello Vip 2020 arriva all’ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni ottava puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce l’ottava puntata del Grande Fratello Vip. Con lui in studio gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Spazio a Pago, che avrà nuovamente modo di confrontarsi con la (ex) fidanzata Serena. Lui non sa, così come tutti gli altri vip, che la Enardu diventerà a tutti gli effetti una concorrente. Sorpresa anche per Paolo Ciavarro, che incontrerà la madre – nonché ex gieffina – Eleonora Giorgi. Si parlerà, inoltre, di quanto successo nella Casa negli ultimi giorni. Il ... davidemaggio

