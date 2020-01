Esplode il bubbone della Popolare di Bari: arrestati il presidente Jacobini e il figlio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Stati arrestati all’alba gli ex vertici della Popolare di Bari, a cominciare da Marco a Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente e numero due dell’istituto di credito. I due sono finiti ai domiciliari, così come Elia Circelli, ex responsabile della Funzione bilancio e amministrazione della Direzione operations. Il gip Francesco Pellecchia ha accolto l richieste del procuratore aggiunto Roberto Rossi e del sostituto Federico Perone Capano notificando l’interdizione per un anno dalle funzioni bancarie e dalla dirigenza di società anche per Vincenzo Figarola De Bustis, amministratore delegato della Popolare di Bari fino al comissariamento dello scorso dicembre ordinato da Bankitalia. In tutto sono dieci gli indagati dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari, come riportano Repubblica e il Sole 24 ore. I quattro manager sono ... open.online

