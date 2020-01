Coronavirus: oltre 200 i morti, arriva un kit per la diagnosi rapida (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le ultime notizie sul Coronavirus fanno salire i morti a oltre 200, con un totale dei contagi che si avvicina alle 10.000 persone. Una epidemia che spaventa il mondo, ma dalla Cina sembrano arrivare anche prime risposte: sarebbe stato messo a punto un kit per la diagnosi rapida del Coronavirus. Le ultime notizie: salgono a 213 i morti I numeri crescono in maniera vertiginosa. In poco più di 15 giorni il nuovo Coronavirus ha causato centinaia di morti e migliaia di contagi. L’ultimo bollettino rilasciato dall’OMS sul proprio sito registra 170 morti (tutti in Cina) e 7818 contagi in tutto il mondo. Il principale focolaio continua a essere la Cina, ma ci sono anche oltre 80 casi in oltre 18 paesi del mondo. Tra questi ora c’è anche l’Italia: ieri sono stati confermati i primi 2 casi di Coronavirus a Roma.Mentre i paesi si attrezzano per preparare la quarantena, le ultime notizie ... thesocialpost

