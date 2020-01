Coronavirus, esperti: “Nessuna pandemia e mascherine inutili, no alle discriminazioni e all’isteria, serve vigilare” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Nessuna pandemia, ogni discriminazione è inaccettabile e irrazionale. In questa fase si deve solo continuare a vigilare sulla eventuale presenza di nuovi casi e sui soggetti eventualmente esposti ai due casi segnalati in Italia” ma “senza creare un allarme non motivato“. Lo sottolinea Marcello Tavio, presidente Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali, e direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona, dopo i due casi di nuovo Coronavirus in Italia. Il virus è arrivato anche nel nostro Paese “nel modo più prevedibile, ovvero trasportato da persone che provenivano dalla zona di epidemia, la città cinese di Wuhan, e hanno sviluppato una specifica sintomatologia – sottolinea Marcello Tavio – Nello stesso giorno, anche se in modo indipendente, con la dichiarazione dello stato di ... meteoweb.eu

