Coronavirus, convocato il Comitato operativo della Protezione civile. Il primo vertice oggi pomeriggio. Ci saranno anche Conte e Speranza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha convocato a Roma il Comitato operativo della Protezione civile dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per il Coronavirus da parte dal Consiglio dei ministri. La riunione è in programma oggi, alle 17, e dovrebbero parteciparvi anche il premier Giuseppe Conte ed il ministro della Salute Roberto Speranza. L'articolo Coronavirus, convocato il Comitato operativo della Protezione civile. Il primo vertice oggi pomeriggio. Ci saranno anche Conte e Speranza sembra essere il primo su LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

