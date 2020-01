Coronavirus: 12 ricoverati a Roma per eseguire i test, 20 sotto osservazione (Di sabato 1 febbraio 2020) Due casi positivi al Coronavirus a Roma, 12 pazienti ricoverati e altri 20 in osservazione. Tutte persone provenienti dalla Cina. Si parte dai due cittadini cinesi che si trovavano a Roma per turismo, risultati positivi al Coronavirus. "La moglie - si legge nel bollettino medico - di 65 anni, attualmente è in condizioni cliniche discrete, e presenta un iniziale interessamento interstiziale polmonare, febbricola e congiuntivite bilaterale". Mentre il marito, "di 66 anni, attualmente è anche lui in condizioni cliniche discrete, pur presentando un interessamento polmonare più pronunciato, con febbre, tosse e astenia". I medici rassicurano anche rispetto alla psicosi "da tour": i due erano in un torpedone di turisti cinesi, e hanno toccato nel loro viaggio diverse città d'Italia, per giungere a Roma da Parma, però, da soli in un'auto a noleggio."I cittadini devono stare tranquilli perché ... ilfogliettone

