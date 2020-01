Com’era Gemma Galgani a Uomini e Donne 10 anni fa, il video del debutto della dama del trono over (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dieci anni fa Gemma Galgani arrivava a Uomini e Donne. La dama diventata volto del format pensato da Maria De Filippi si è commossa di fronte a un video trasmesso nello studio del dating show che ripercorre i suoi inizi. A chiederlo è stata Tina Cipollari che sperava di potere dimostrare attraverso le immagini il cambiamento fisico di Gemma, cui ha attribuito un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. Un’eventualità che la dama ha smentito. fanpage

