Come cambia la maturità (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il ministero dell’Istruzione ha reso note le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta e, allo stesso momento, sono stati pubblicati i primi dettagli riguardo all’esame di Stato 2020. Innanzitutto, spiega oggi Il Messaggero, si parte a marzo con i test Invalsi per i ragazzi dell’ultimo anno: svolgere i test è obbligatorio per poter poi accedere alla maturità. Non conta l’esito de test, non verrà valutato con alcun voto, ma sarà necessario averlo svolto se si vuole accedere all’esame finale. La norma, prevista anche per il 2019, era stata poi sospesa dall’ex ministro Bussetti, ma ora torna in campo. Una novità che non piace ai sindacati della scuola, per i quali non dovrebbe sussistere l’obbligo, ma che di fatto non comporta grandi cambiamenti visto che ormai la maggior parte dei test vengono svolti regolarmente anche senza obbligo. Basti pensare che lo scorso anno ... nextquotidiano

