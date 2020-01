Cerreto Sannita, dopo 10 anni riparte l’Acr per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiEmozione e soddisfazione per la responsabile Acr Giusy Mollo e per la presidente dell’Ac interparrocchiale Tiziana Baldino: “Scommettere sulla formazione dei più piccoli all’incontro con Gesù e con la quotidianità della vita e scommettere sulle relazioni alla luce del Vangelo è sempre un grande segno di speranza per una comunità”. Da domani sabato 1 febbraio dalle ore 16:30 alle 17:30, dopo 10 anni, riparte a Cerreto Sannita (subito dopo il catechismo parrocchiale), presso il Centro Pastorale Emmaus, per tutti i bambini e i ragazzi dai 6 agli 11 anni, l’articolazione dell’Acr (Azione Cattolica ragazzi) nell’ambito dell’Azione Cattolica interparrocchiale di Cerreto. l’Acr da quando è nata, 50 anni fa, ha un ruolo chiave nella crescita e nella formazione dei bambini e dei ragazzi dai 4 ai 14 anni, che hanno la possibilità di incontrare Gesù e che sono spronati a ... anteprima24

