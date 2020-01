Calciomercato, il pagellone di CalcioWeb: Inter da 5.5 (ecco perché), Fiorentina, Napoli e Genoa da applausi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Anche la sessione invernale di Calciomercato ha chiuso i battenti. Gong alle 20, tutto finito e discorsi rinviati a giugno. La redazione di CalcioWeb ha stilato il suo consueto pagellone con i voti, e i rispettivi giudizi, alle 20 squadre di Serie A. Promosse a pieni voti Fiorentina, Genoa, Napoli e Verona. Male Spal, Brescia e Udinese. Milan in ripresa, l’Inter fa il colpaccio Eriksen ma il mercato, nel suo complesso, resta insufficiente. E vi spieghiamo perché. Calciomercato – Acquisti, cessioni e probabili formazioni delle 20 di A: il TABELLONE completo Calciomercato, il gong è scattato: tutte le trattative di oggi ATALANTA 6 – Via Kjaer, Masiello e Barrow, dentro alcune giovani promesse e Caldara. Se quest’ultimo torna sui livelli di quando è andato via, è un gran colpo. Ma se dovesse continuare il problema infortuni, rischia di rivelarsi un ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, il #pagellone di #CalcioWeb: #Inter da 5.5 (ecco perché), #Fiorentina, #Napoli e #Genoa da applausi… - voceditalia : Pagellone calciomercato: colpi Inter, Fiorentina super - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Il Pagellone di #SerieB: #Pescara, #Legrottaglie è da 10 e lode! #Muzzi un disastro [@AngeTaglieri88] -