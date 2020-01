Avellino, ultime ore di mercato a Milano: il punto sulle trattative (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – ultime ore di mercato per l’Avellino. In attesa delle novità societarie si lavora per regalare al tecnico Ezio Capuano gli innesti giusti. E’ cosa fatta per lo scambio con la Cavese per Abibi e Sandomenico. Il classe ’90 ha collezionato 7 presenze con i blufoncé. Non è l’unico innesto per il reparto offensivo. In arrivo, ha annunciato il suo addio su Instagram, Ferretti dal Trapani. Accordo fino al giugno del 2021 per l’esterno d’attacco classe ’86. Nelle prossime ore, partito ieri da Livorno, si aggregherà al gruppo Rizzo. In avanti, come anticipato nei giorni scorsi, l’Avellino è tornato alla carica per Costantino della Triestina. L’attaccante italo-svizzero ha collezionato 18 presenze realizzando 5 gol. L'articolo Avellino, ultime ore di mercato a Milano: il punto sulle trattative ... anteprima24

