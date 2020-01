Antonia Dell’Atte rivela: "Un padre violento per l’alcool e un marito ossessivo" - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Luana Rosato La ex modella Antonia Dell'Atte parla dell'infanzia difficile vissuta a causa di un padre violento e del dramma per il marito ossessivo Musa di Giorgio Armani, Antonia Dell’Atte è stata una delle modelle più famose e richieste degli anni Ottanta, ma ha lasciato le passerelle per l’uomo che considerava un principe azzurro e che, invece, si è rivelato tutt’altro. Trasferitasi in Spagna, dove si è battuta per i diritti delle donne e delle mogli, la Dell’Atte è stata una delle prime a denunciare la difficile situazione familiare in televisione. Ma le sue sofferenze derivano da lontano, da un padre violento che l’ha portata ad esultare, insieme ai suoi fratelli, quando la madre decise di lasciarlo definitivamente. A raccontare l’infanzia difficile seguita da un’età adulta che l’ha portata a rivivere le tragedie del passato, è stata proprio Antonia Dell’Atte che, ... ilgiornale

