Amazon Prime Video, le uscite di Febbraio 2020: arriva Hunters con Al Pacino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Amazon Prime Video: le uscite di Febbraio 2020. Tra i film e serie tv in arrivo: Hunters, Riverdale 3, la versione doppiata di The Marvelous Mrs. Maisel uscite Amazon Prime Video – La strategia della piattaforma Amazon è molto chiara, in Italia come a livello internazionale: pochi titoli ma rilevanti. Ecco così che le uscite di Febbraio si riassumono in un solo titolo: Hunters, prima stagione dell’attesissima serie tv con Al Pacino prodotta da Jordan Peele e in arrivo il 21 Febbraio. Clicca qui per le novità del mese di Netflix Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L’eclettico team si avventura in ... dituttounpop

infoitcultura : Amazon Prime Video: novità di febbraio 2020 tra serie TV e film - infoitcultura : Amazon Prime Video: tutti i titoli in arrivo a febbraio - infoitcultura : Amazon Prime Video: Le novità e le nuove uscite di Febbraio 2020 -