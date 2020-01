Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 18:15 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO Roma TERAMO ANCORA DISAGI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA CHE GENERA 6 KM DI CODA IN USCITA DALLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA NOMENTANA E USCITA Roma TERAMO RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E TRA ANSA DEL TEVERE E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO MOLTO TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VILLANOVA E SETTEVILLE CHIUDIAMO LA VIABILITA SULLA CASSIA REGISTRIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE RICORDIAMO CHE A SEGUITO ... romadailynews

zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-01-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - news_bologna : Piacenza: torna il mercatino del riuso in via Roma, le modifiche alla viabilità -