‘Vai a lavorare’: scontro tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis ad Avanti un altro, il Maestro rimprovera il conduttore [VIDEO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il successo di Avanti un altro! e le gag tra i due conduttori Ogni giorno dalle 18:45 alle 20 su Canale 5 va in onda Avanti un altro!, il popolare game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E proprio i due conduttori che lavorano insieme da circa 30 anni, spesso sono protagonisti di divertenti siparietti. I telespettatori ricordano ancora le scenette che il Maestro e il presentatore romano mettono in scena a Ciao Darwin. Nella nuova stagione del quiz tv, la nona, è iniziata nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. Infatti sin dal 6 gennaio ad oggi la trasmissione supera il 20% di share e oltre quattro milioni di telespettatori. E a proposito di gag, di recente i due professionisti ed amici sono stati protagonisti di una finta litigata. Luca Laurenti rimprovera Bonolis dAvanti a tutti Un paio di sere fa, in una puntata di Avanti un altro! Paolo Bonolis ha ... kontrokultura

