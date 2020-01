Traffico Roma del 30-01-2020 ore 08:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, GROSSI DISAGI, LUNGHE CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO DIREZIONE AURELIA. INCOLONNAMENTI NELLA CARREGGIATA ESTERNA PER CIRCA 10 KM. RIPERCUSSIONI IN VIA CASAL DEL MARMO, TRAFFICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER Traffico, CODE, TRA VIALE NEWTON E LA Roma-FIUMICINO DIREZIONE EUR- LAURENTINA. SIAMO QUINDI ALL’IMBOCCO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA. IN VIA DELLA CECCHIGNOLA INCIDENTE TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E LA VIA ARDEATINA. INCIDENTE NON ANCORA RISOLTO IN VIA DI TOR BELLA MONACA. DISAGI ALL’ALTEZZA DI VIALE CAMBELLOTTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico NEL TRATTO SALARIA-VIA DELLE VALLI NELLE DUE DIREZIONI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI NEL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE ... romadailynews

4Tchat : RT @Peppezero: Qui Roma Non è traffico, è fuga da #Wuhan!! - italiaserait : Roma, traffico sul Gra per 2 incidenti: uno ha coinvolto 5 veicoli - Peppezero : Qui Roma Non è traffico, è fuga da #Wuhan!! -