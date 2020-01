‘Sognando l’Olimpo’: Frank Chamizo e quel bronzo di Rio 2016 che urla vendetta (Di giovedì 30 gennaio 2020) “E il mio sogno da sempre. Non desidero altro che vincere“. Queste le parole di Frank Chamizo, quando gli chiesero la primavera scorsa se il suo obiettivo principale fossero i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Evidentemente, alla stella italo-cubana della lotta (stile libero) non è andato ancora giù il bronzo ottenuto a Rio 2016, quando era il principale favorito nella categoria -65 kg. Frank Chamizo Marquez è nato a Matanzas (Cuba) il 10 luglio 1992, da una famiglia poco abbiente. Cresciuto con sua nonna nella vera povertà (la mamma viveva in Spagna ed il padre era andato negli Stati Uniti), Frank ha iniziato a praticare la lotta da quando aveva 7 anni, facendo tutto da solo e trovando per caso una palestra vicino casa. Notate le sue grandi qualità agonistiche, entra subito a far parte della Nazionale cubana, vincendo addirittura il bronzo ai Mondiali senior di Mosca nel 2010 ... oasport

