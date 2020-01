Roma, Mkhitaryan: «Spero di tornare in gruppo dopo il Sassuolo» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato delle tempistiche di rientro in campo dopo l’infortunio Intervenuto nel corso dell’evento “A scuola di tifo”, Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo ritorno a disposizione di Fonseca. Ecco le sue parole a Roma TV. «Spero di tornare in gruppo la prossima settimana dopo il Sassuolo, voglio segnare e fornire assist. Purtroppo gli infortuni succedono e Spero di essere a disposizione per la seconda parte della stagione». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

