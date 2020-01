Roberta Di Padua Instagram, morbido decolleté nella generosa scollatura: «Terribilmente sensuale!» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Crescono come funghi i followers sull’account Instagram di Roberta Di Padua: solo qualche tempo fa la dama del Trono Over di Uomini e Donne aveva ‘festeggiato’ con i propri seguaci il traguardo dei 50 mila followers, ed ora eccola di nuovo a gioire di un’ulteriore soddisfazione. “Shhh… – scrive sul social a corredo dell’ultimo scatto – 70 mila! Io una di voi! Grazie”. Le vicende sentimentali della trentasettenne di Cassino coinvolgono, evidentemente, un numero sempre maggiori di utenti che apprezzandone lo spirito – oltre che il corpo – si sentono di voler condividere quotidianamente ogni mossa. Roberta Di Padua Instagram, scollatura importante omaggia il decolleté Ingolositi anche dalla ‘squisitezza’ dei post condivisi, gli utenti dell’account Instagram della Di Padua hanno raggiunto quota 70 mila. E quale immagine migliore per ringraziarli se non una che abbini alla ... urbanpost

