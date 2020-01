Qualcomm QC 3.0, power bank da 26800 mAh per caricare notebook e smartphone in offerta su Amazon con il 30% di sconto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Qualcomm QC 3.0 è molto di più della solita power bank economica per ricaricare lo smartphone. Si tratta infatti di un vero e proprio carica batterie portatile con capacità di ben 26800 mAh, tre ingressi e quattro uscite, per la massima versatilità e capace di ricaricare anche un portatile come l’Apple MacBook, il tutto in un dispositivo compatto e sottile (197 x 95 x 14 mm con un peso di 417 grammi), dal design elegante. Su Amazon è proposto a 29,99 anziché 42,99 euro, grazie a uno sconto del 30%, con un risparmio di 13 euro. Caratteristica principale del Qualcomm è il supporto alla tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 3.0 da 18 W, che consente di ricaricare completamente la power bank in circa 7.5 ore, portando lo smartphone all’80% di ricarica in soli 35 minuti. Inoltre la tecnologia iSmart identifica il dispositivo collegato, ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Qualcomm QC 3.0, power bank da 26800 mAh per caricare notebook e smartphone in offerta su… - Noovyis : (Qualcomm QC 3.0, power bank da 26800 mAh per caricare notebook e smartphone in offerta su Amazon con il 30% di sco… -