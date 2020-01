Milleproroghe, stretta sugli affitti brevi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milleproroghe, in arrivo la stretta sugli affitti brevi. Possibile l’inserimento di una licenza ad hoc stabilendo un tetto al numero dei permessi. ROMA – Milleproroghe, in arrivo la stretta sugli affitti brevi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Governo è al lavoro per dare la possibilità ai comuni di consentire l’affitto turistico solo a chi è in possesso di una licenza ad hoc, stabilendo anche un tetto al numero dei permessi. Si tratta un pugno duro nei confronti di Booking e Airbnb, app che stanno dominando il mercato. L’emendamento porta la firma del Pd e la discussione è attualmente in corso. La speranza da parte del Nazareno resta quella di regolarizzare meglio un settore che è saturo e rischia di diventare sempre più confusionario. L’idea del governo Considerare Booking e Airbnb come alberghi e bed and breakfast. ... newsmondo

