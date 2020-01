Maisie Williams canta Let It Go nello spot Audi del Super Bowl 2020 ispirato a Frozen (Di giovedì 30 gennaio 2020) Let It Go, canzone ormai iconica di Frozen, è stata trasformata da Maisie Williams in un inno in nome della sostenibilità nel nuovo spot Audi che verrà trasmesso al Super Bowl, di scena il 3 febbraio. La performance dell'ex Arya Stark è incredibile! mondofox

