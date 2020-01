LIVE Italia-Finlandia 2-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: Mammarella protagonista in queste prime fasi del secondo tempo (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09’36” Merlim prova a rimettere il mezzo sugli sviluppi del corner, ma Savolainen è attento. 09’24” De OLIVEira prova il tiro, Kytölä lo mura in angolo. 07’15” Sale ulteriormente di colpi la compagine di Mico Martic. Merlim e compagni devono tenere botta ora cercando di sfruttare anche le rotazioni dalla panchina. 06’25” Fallo a favore della Finlandia: Marcelinho, diffidato, viene ammonito. Salterà la gara di domani contro la Bielorussia. 04’45 ANCORA Mammarella PROTAGONISTA! Riflesso del portierone sul tiro di Hurme. 04’07” GRAN RIFLESSO DI Mammarella! L’estremo difensore allontana il pericolo su un Junno attivissimo. 04’00” La Finlandia torna a farsi vedere sfruttando come al solito i piazzati. Conclusione di Junno, angolo. 03’40” Bomba di ... oasport

matteosalvinimi : Gli altri Paesi chiudono le frontiere e bloccano i voli, in Italia record di sbarchi (+500%). Faremo di tutto per f… - matteosalvinimi : Mentre gli altri Paesi europei aumentano i controlli alle frontiere, in Italia si riaprono i porti, quintuplicando… - LegaVolleyFem : ???????? #CoppaItaliaA1: @ImocoVolley - @SDBVolley e @UYBAvolley - @VeroVolleyMonza le semifinali! ???? Sabato e domenic… -