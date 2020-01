Le previsioni meteo di venerdì 31 gennaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le previsioni meteo di venerdì 31 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Al Centro addensamenti compatti e rovesci, al Sud piovaschi sul settore tirrenico. Le previsioni meteo di venerdì 31 gennaio – Altra giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con rovesci sparsi che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico centrale e meridionale. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno su tutto il settore settentrionale con possibili piogge che interesseranno solo il Levante Ligure. Le temperature saranno in prevalenza stabili con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico Addensamenti compatti sulle regioni centrali con rovesci anche di ... newsmondo

