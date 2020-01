Juventus | Pjaca ai saluti | andrà all’Anderlecht

Calciomercato 29 gennaio : Suso-Siviglia - oggi l’ufficialità? Genoa - riecco Iturbe. Juventus - salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma - ecco Carles Perez. Inter - salta Giroud? : Calciomercato 29 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del Calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute. Juventus– saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. saltato anche il passaggio di […] L'articolo Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? ...

Juventus - Paratici : «Ronaldo il migliore. Pjaca Cagliari? Siamo molto vicini» : L’Intervento di Fabio Paratici, dirigente della Juventus, prima della gara di Coppa Italia contro i rivali della Roma Interpellato da Rai Sport, Fabio Paratici ha parlato poco prima dell’inizio di Juventus-Roma, match di Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica bianconera. «Abbiamo una rosa che reputiamo molto competitiva e cerchiamo di sfruttarla al meglio. Ronaldo? Cristiano è Cristiano, il ...

Calciomercato Juventus - Pjaca al Cagliari : le cifre dell’operazione : Juventus e Cagliari hanno raggiunto un'intesa di massima per Marko Pjaca. Il duttile esterno offensivo croato è destinato a diventare il colpo di Calciomercato invernale del club sardo. Operazione che sembra ormai definita, sulla base di un prestito da 1.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Un'occasione importante per un ragazzo che spera di poter giocare con continuità alla corte di Rolando Maran.Continua a leggere

Calciomercato Juventus - Marko Pjaca al Cagliari : trattativa ben avviata : La Juventus potrebbe presto rendersi protagonista di un colpo in uscita nel Calciomercato invernale. trattativa tra la società bianconera e il Cagliari per Marko Pjaca. Il duttile attaccante croato, reduce dalla prima presenza stagione nel match di Coppa Italia contro l'Udinese potrebbe dunque essere il rinforzo della formazione di Maran. Discorso ben avviato tra le due società che già nel recente passato si sono rese protagoniste di diverse ...

Juventus - finalmente Pjaca : esordio stagionale per il croato : esordio Pjaca: l’attaccante croato subentra a Dybala durante gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese Marko Pjaca ha fatto il suo esordio stagionale durante la sfida tra Juventus e Udinese, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’attaccante croato è subentrato al 76′ a Paulo Dybala. Ghiotta opportunità per Pjaca, che si è lasciato alle spalle i numerosi infortuni ed è alla ricerca della ...

Juventus - Sarri : “Mi infuriai quando Pjaca non scelse il Napoli” : Juventus, Sarri prima del match contro l’Udinese. Il tecnico della squadra bianconera è stato interrogato sulla gara di domani valida per la Coppa Italia e non solo. Juventus Sarri ha parlato a in conferenza stampa. L’attuale tecnico della squadra bianconera ha risposto alle domande dei giornalisti. L’allenatore è reduce da un’importante vittoria contro la As […] L'articolo Juventus, Sarri: “Mi infuriai quando ...

Juventus - scambio Emre Can-Paredes in stand-by. Pjaca obiettivo del Cagliari : Juventus, trattativa bloccata quella dello scambio tra Emre Can e Paredes. Marko Pjaca è invece in uscita Il primo colpo è stato messo a segno dalla Juventus in questa sessione di mercato ed è Kulusevski che però arriverà solo a giugno. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece molto di quello che accadrà dipenderà dalla cessione o meno di Emre Can. Come riporta Tuttosport infatti lo scambio tra il tedesco e Paredes non è ancora ...

Mercato Juventus - il nuovo acquisto arriva dalla Serie A : Pjaca la contropartita! : Mercato Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a sgambettare l’Inter per la rincorsa a Kulusevski, centrocampista del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. L’Inter sarebbe attualmente il leggero vantaggio, con Marotta pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 30-40 milioni di euro per convincere l’Atalanta a dire sì. ...

Juventus - i convocati per la Sampdoria : out Szczesny - torna Pjaca : La Juventus domani affronterà la Sampdoria: ecco i convocati del tecnico Sarri per la gara contro i blucerchiati La Juventus domani affronterà la Sampdoria per l’anticipo della 17ª giornata di Serie A, in virtù dell’impegno contro la Lazio domenica in Supercoppa Italiana. Sarri non rischia Szczesny, che resterà a Torino. Fuori Bentancur per la squalifica, mentre torna Pjaca. Da segnalare la presenza di Manolo Portanova, giocatore ...

Mercato Juventus - Pjaca pedina di scambio : colpo grosso a gennaio : Mercato Juventus – Sembra essere ormai arrivata alla fine l’avventura, molto sfortunata purtroppo, di Marko Pjaca con la maglia della Juventus. Il talentuoso croato classe 1995, infatti, è stato davvero limitato dai suoi gravissimi infortuni. Infortuni che non gli hanno permesso, dopo un eccellente avvio, di spiccare il volo. A gennaio i bianconeri avrebbero deciso di sacrificarlo cedendolo al Brescia, in una sorta di “anticipo” per ...