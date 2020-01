Influenza: in Veneto oltre 177 mila persone colpite, un decesso, 6 casi gravi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Venezia, 31 gen. (Adnkronos) - Nell’ultima settimana monitorata (20-26 gennaio) l’Influenza stagionale in Veneto ha colpito 37.700 persone, portando il totale da inizio sorveglianza a 177.100. L’incidenza è pari a 7,68 casi per mille abitanti, molto al di sotto di quella nazionale, pari a 10,58 per liberoquotidiano

mbbelluco : RT @TgrVeneto: #29gennaio #Treviso #influenza #bambina #morta Il servizio di Rossana Caviglioli, con le interviste agli specialisti #iosegu… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Influenza in Veneto: 177.100 persone colpite , 6 gravi, 1 decesso -