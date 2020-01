Il luogo del femminicidio di Mazara del Vallo: così è morta Rosalia (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'episodio è avvenuto in nottata nell'abitazione in cui la vittima abitava con il marito di 53 anni che nell'immediato è stato condotto in commissariato. La vittima, di 54 anni, in più occasioni aveva presentato delle denunce per maltrattamenti nei confronti dell'uomo, ma in almeno due episodi le aveva ritirate dopo alcuni mesi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna che riportava echimosi su tutto il corpo. Roberto Chifari Il giorno dopo l'ennesimo femminicidio, stavolta a Mazara del Vallo, nel trapanese. C'è chi sostiene che si poteva evitare e che chiama in causa tutti. Rosalia Garofalo, la donna di 52 anni, uccisa dal marito nella sua abitazione di Mazara del Vallo è morta per essere stata picchiata per tre giorni consecutivi dal marito. Botte su botte, minacce e insulti. Una vita di inferno acuita dalla solitudine ... ilgiornale

