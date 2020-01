Il Krapfen di Massari (che si può fare anche a casa) (Di giovedì 30 gennaio 2020) La ricetta dei Krapfen di Iginio MassariLa ricetta dei Krapfen di Iginio MassariLa ricetta dei Krapfen di Iginio MassariLa ricetta dei Krapfen di Iginio MassariLa ricetta dei Krapfen di Iginio MassariLa ricetta dei Krapfen di Iginio MassariLa ricetta dei Krapfen di Iginio MassariPalline di impasto rotonde, fritte, e poi ripiene di marmellata, crema, cioccolato: uno dei dolci più irresistibili del Carnevale, i Krapfen sono nati in Austria nel ‘600 e ben presto sono arrivati anche in Italia, dove ancora oggi ogni pasticcere ha la sua versione, incluso il maestro dei maestri Iginio Massari. «I Krapfen per me sono un piccolo disco di pasta trasformato dal calore in un piccolo mondo dorato», ha detto Massari svelando la sua ricetta di famiglia, che trovate nella gallery sopra. L’ha preparata al Sigep di Rimini insieme a sua figlia Debora, tra le prime donne ad entrare nel ... vanityfair

