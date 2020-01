Famiglia in rientro dalla Cina, sintomi da Coronavirus: 3 casi sospetti di virus a Como (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tre casi sospetti di Coronavirus a Como, per una Famiglia da poco rientrata dalla Cina. La febbre alta è stato il campanello d’allarme che è uno dei sintomi di questo virus. Per fortuna tutti gli esami hanno dato esito negativo. La Famiglia si è rivolta all’ospedale di San Fermo della Battaglia. Qui sono state applicate tutte le misure previste dal protocollo d’emergenza. Si è temuto il peggio per questa Famiglia non di nazionalità cinese, ma da poco rientrata dalla Cina dopo qualche giorno a Pechino. su Il Notiziario. ilnotiziario

