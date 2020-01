Elio Brusamento in visita al Comune di Pontecagnano Faiano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Comparirà nella lista degli oltre 500 Comuni visitati da Elio Busamento, il sessantasettenne che sta compiendo il giro d’Italia a piedi allo scopo di conoscere i borghi più suggestivi del Paese. Questa mattina, a sorpresa, il manutentore in pensione, in passato anche calciatore di serie C, ha fatto visita al Sindaco Giuseppe Lanzara per raccontargli la sua storia ed anticipargli che menzionerà l’ente da lui rappresentato nel libro Terre di Confine, che pubblicherà una volta percorsi tutti i 15.000 km previsti per attraversare l’intera penisola. Gioiosa l’accoglienza del Primo Cittadino, che non ha esitato a porre domande al viaggiatore, intrattenendolo poi sulla storia, le bellezze e le tipicità di Pontecagnano Faiano. Elio Brusamento, partito da Trieste lo scorso 25 aprile, ha poi salutato gli “amici” di Palazzo di Città per ... anteprima24

