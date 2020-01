Djokovic batte l’infortunato Federer 7-6, 6-4, 6-3 e va in finale degli Australian Open (Di giovedì 30 gennaio 2020) Novak Djokovic ha battuto Roger Federer 7-6, 6-4, 6-3 e ha conquistato l'ottava finale della carriera a Melbourne. Lo svizzero è sceso in camp menomato da un problema fisico e ha resistito due set contro il numero 2 del mondo prima di cedere le armi. Venerdì Nole conoscerà il nome del secondo finalista tra Thiem e Zverev. fanpage

WeAreTennisITA : FACILE, NO? ?? Djokovic batte per 6-4 6-3 7-6 Milos Raonic, semifinale n.8 in carriera agli #AusOpen. ?? 37esima se… - Gazzetta_it : .@AustralianOpen Melbourne, @DjokerNole batte in 3 set @rogerfederer e vola in finale - WeAreTennisITA : Spietato! Novak Djokovic batte Nishioka per 6-3 6-2 6-2 e accede al quarto turno. Ad un certo punto ha vinto 34 p… -