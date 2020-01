Coronavirus: spazio aereo chiuso, ma dalla Cina sono in arrivo 5 aerei per Roma e Milano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nonostante il premier Conte abbia annunciato la chiusura del traffico aereo tra Italia e Cina, cinque velivoli già partiti in serata arriveranno a Malpensa e Fiumicino. Lì, ogni passeggero sarà controllato in volo. Probabile quarantena per tutti. Da domani, inizia anche l'evacuazione dei sessanta italiani rimasti a Wuhan. fanpage

