Coronavirus, i due cittadini cinesi con la febbre sulla Costa Smeralda ferma a Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due casi sospetti di Coronavirus sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo della Costa Smeralda ferma al porto di Civitavecchia. Moglie e marito cinesi di Hong Kong con febbre e problemi respiratori, sono stati già raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test. Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia da Malpensa il 25 gennaio. Coronavirus, i due cittadini cinesi con la febbre sulla Costa Smeralda ferma a Civitavecchia Il TGR del Lazio della Rai pubblica una foto della nave Costa Smeralda vicino al porto di Civitavecchia. Non è accertato che il malessere dei cittadini cinesi possa costituire un sintomo del Coronavirus 2019-nCov. Il ministero della Salute è stato allertato. Sono stati presi i campioni dai due ... nextquotidiano

