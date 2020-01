Consegna d’omicidio: il delivery ha ucciso il piacere dell’acquisto? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mi ricordo che una volta esisteva il dubbio di fare acquisti online, non molti anni fa. Non ci si fidava a spendere dei soldi per un prodotto a scatola chiusa, senza averlo scelto di persona e tenuto tra le proprie mani. Ora invece esiste il dubbio di come si facesse a vivere prima di Amazon, prima delle APP che ti permettono di ordinare cibo di ogni tipo a domicilio e in generale prima di tutti quei siti e servizi online grazie ai quali puoi fare tutto senza muovere un dito. Cioè, muovendo le dita sullo schermo. Ora sono le cose che vengono da noi. Ora è normale comprare prodotti a scatola chiusa, senza vederli dal vivo, senza provare di persona, senza toccare preventivamente con mano, lasciandosi guidare dalle recensioni degli altri clienti, da qualche foto a caso e dal numero di stelline, la stella polare dei nostri anni. Potremmo passare ore intere a confrontare nevroticamente le ... vanityfair

