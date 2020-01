Carta Canta, Marco Travaglio su Loft: “Ecco perché la blocca-prescrizione non ha nulla a che fare con i ‘presunti innocenti’ in carcere” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Marco Travaglio, nel quarto episodio di ‘Carta Canta’, la rubrica settimanale di attualità politica disponibile in esclusiva su Loft ogni giovedì alle 19, spiega nel dettaglio gli estremi della polemica scoppiata dopo un tweet della vicedirettrice del TgLa7, Gaia Tortora, che, domenica 26 gennaio, ha scritto: “’Non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere’. Finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio… Mavaffanculo”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano si stupisce della reazione della giornalista non essendosi mai occupato direttamente né di lei né della storia di suo padre, Enzo Tortora. L’incipit del tweet proviene sì da un suo articolo, ma estrapolato dal contesto e riferibile, invece, alla polemica che aveva investito il giorno precedente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. ... ilfattoquotidiano

