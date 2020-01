Avellino, cinque gol al Solofra in amichevole: Capuano studia Federico (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Continua la preparazione in casa Avellino in vista del gara contro il Bisceglie valevole per la 24° giornata di Serie C. Gli uomini di Ezio Capuano hanno svolto un test amichevole contro l’Asd Solofra. Sgambata probante per preparare al meglio la partita in programma domenica alle 15 al “Gustavo Ventura”. E’ terminata con il punteggio di 5-0 a favore dell’Avellino. In rete Izzillo, Albadoro, Albadoro, Evangelista e Celjak. Prove di ritorno al 3-4-3 per il tecnico di Pescopagano che ha avuto modo di provare anche Federico. Il centrocampista argentino tesserato pochi giorni fa. La squadra tornerà in campo domani e sabato in campo rigorosamente a porte chiuse. L'articolo Avellino, cinque gol al Solofra in amichevole: Capuano studia Federico proviene da Anteprima24.it. anteprima24

