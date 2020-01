Allarme Coronavirus sulla nave Costa partita da Savona: in 6mila fermi a Civitavecchia. Primi test rassicuranti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un uomo e una donna di Macao sono stati messi in isolamento nell'ospedale di bordo: lei ha accusato febbre e problemi respiratori ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : #Coronavirus due casi accertati in Italia. Il premier Conte: 'Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme soci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Italia primi 2 casi, ma nessun allarme. Sono turisti cinesi. Chiuso traffico aereo con Cina. Conte… - FMCastaldo : #Salvini è passato da suonare i campanelli al campanello d'allarme sul #coronavirus. La solita propaganda becera, a… -