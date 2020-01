30 gennaio 1945: 75 anni fa le donne conquistarono il diritto di voto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quella di oggi è una ricorrenza storica: 75 anni fa, il 30 gennaio 1945, le donne italiane conquistarono finalmente il diritto di voto. Furono Palmiro Togliatti del Partito Comunista e Alcide De Gasperi della Democrazia Cristiana a proporre, in una riunione del Consiglio dei Ministri, di affrontare il tema, in quanto «inevitabile». Non tutti, come ad esempio i membri del Partito liberale, del Partito d’Azione e del Partito Repubblicano, erano d’accordo. Ma il giorno dopo, il 31 gennaio, fu emanato il decreto: il suffragio femminile era esteso a tutte le donne sopra i 21 anni, tranne che alle prostitute schedate, mentre l’eleggibilità delle donne venne sancita in seguito, con il decreto del 10 marzo 1946. Le donne italiane votarono per la prima volta il 2 giugno del 1946, in occasione del referendum istituzionale monarchia-repubblica. Ma alcune furono chiamate alle urne qualche mese ... vanityfair

