Va a letto in perfetta salute ma non si sveglia più: bimba di 2 anni morta all’improvviso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si è spenta a 2 anni e improvvisamente una bimba inglese che quando è andata a letto non presentava alcun malessere: i genitori sono sconvolti Non aveva alcuna malattia nè alcun segno di malessere ma dopo essere andata a dormire non si è più svegliata. La famiglia della piccola Aaliyah Jayde Nolan è sconvolta: la … L'articolo Va a letto in perfetta salute ma non si sveglia più: bimba di 2 anni morta all’improvviso NewNotizie.it. newnotizie

gae_pp : Ho letto che la durata perfetta di un rapporto sessuale è di sette minuti, dopo di che la donna inizia ad affezionarsi. - aleterla : @stazzitta A letto alle 22 è la serata perfetta. - Bondema1 : @Giusy602 Ecco così sei perfetta a Caprera sul letto ... il culo lo esalti ... ?????????? -