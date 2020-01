Un tributo per Kobe Bryant nella cerimonia degli Oscar (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La notizia della morte di Kobe Bryant, ex stella della NBA, ha lasciato tutti senza fiato. Un colpo al cuore che non sarà facile da assorbire e una ferita che non potrà essere rimarginata. L’asso dei Los Angeles Lakers rappresenta un’icona per lo sport nella sua totalità e la propria storia ha ispirato tanti altri campioni. Un mentore che sarà ricordato anche durante la cerimonia degli Oscar (10 febbraio). L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences, come rivela l’Ansa, ha comunicato che vi è la volontà di dedicare un tributo a Kobe, deceduto a causa di un incidente a bordo di un elicottero domenica scorsa. Un crash nel quale hanno perso la vita nove persone, tra cui la figlia di Bryant Gianna. Il 41enne, tra l’altro, nel 2018 aveva vinto proprio l’Oscar per il miglior cortometraggio animato con il film autobiografico “Dear ... oasport

